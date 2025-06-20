Собянин рассказал, как должна оцениваться эффективность власти

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Эффективность власти должна оцениваться по ее результатам, заявил Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Самое главное не процесс, а результат. Поэтому вся команда должна ориентироваться, что в результате-то. Нужно смотреть, как выросла экономика, как выросли инвестиции, как выросли доходы населения, какое отношение вообще бизнеса к власти", – подчеркнул мэр Москвы.

В таком случае, отметил Собянин, становится понятно, чем занимается власть и каких результатов она добивается.

Ранее Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи состоялись в приемной главы государства. В рамках мероприятия мэр рассказал о сроках завершения реконструкции Ростокинского акведука, а также пообещал дать поручения по строительству нескольких объектов.

Вместе с тем мэр пообещал помочь с благоустройством территории вблизи улицы Люберки в Некрасовке. Глава города заверил, что благоустройство будет проведено. Кроме того, на этом месте появится современный спортивный кластер.