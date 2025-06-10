Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета безопасности России, прошедшем в режиме видеоконференции, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей имеют прямое отношение к обеспечению суверенитета и защите национальных интересов России. Кроме того, они напрямую связаны с сохранением преемственности в развитии государства и его народа.

В числе ключевых традиционных ценностей российский лидер выделил единство народов, стремление к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, а также крепкую семью, любовь к детям и патриотизм.

Президент подчеркнул, что Россия должна и дальше активно продвигать собственные идеалы, а также укреплять сплоченность общества. Для этого уже сейчас реализуется ряд инициатив, в том числе общественных, религиозных и волонтерских организаций.

В частности, в российских школах на постоянной основе идет работа с воспитательной составляющей. К примеру, общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном" занял особое место в образовательном процессе. К занятиям подключаются Герои России и участники специальной военной операции, чьи подвиги служат примером для школьников.

Также Путин обратил внимание на необходимость дальнейшего развития системной государственной политики в области сохранения и защиты традиционных ценностей на долгосрочную перспективу. Для этого необходимо не только улучшить профильное законодательство, но и спланировать ряд мер в разрабатываемых документах стратегического планирования.

Помимо этого, в ходе заседания Совбеза российский лидер отметил, что традиционные духовно-нравственные ценности помогают молодому поколению осознать, что быть гражданином, значит уважать историю своей страны, чтить ее корни, трудиться во благо Родины и нести ответственность за ее будущее.