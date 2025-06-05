Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Встречи состоялись в приемной главы государства.

В рамках мероприятия мэр рассказал о сроках завершения реконструкции Ростокинского акведука, а также пообещал дать поручения по строительству нескольких объектов.

В частности, москвич Вячеслав Аксенов обратился к градоначальнику с инициативой о создании в районе Южное Чертаново специализированного пространства для занятий единоборствами. По его мнению, существующая площадка не соответствует актуальным стандартам и нуждается в обновлении.

"Спасибо за такое предложение. Дам поручение, чтобы запроектировали, в следующем году построили новый спортивный комплекс рядом со старым, чтобы вы могли заниматься в современных хороших условиях", – ответил Собянин.

Он напомнил, что в городе идет активное строительство подобных объектов, как капитальных, так и некапитальных, чтобы предоставить горожанам больше возможностей для занятий спортом. Причем площадки создаются не только в закрытых помещениях, но и во дворах, парках и на специализированных спортивных объектах.

Вместе с тем мэр пообещал помочь с благоустройством территории вблизи улицы Люберки в районе Некрасовка. С такой просьбой к нему обратилась Наира Филиппова. Она рассказала, что прогулочные зоны там, а также места отдыха и спортивные площадки выглядят устаревшими и изношенными по сравнению с новыми активно развивающимися кварталами Некрасовки.

Глава города заверил, что благоустройство будет проведено. Кроме того, на этом месте появится современный спортивный кластер.

"В том районе, о котором вы говорите, действительно морально и физически устаревшие спортивные площадки и пустыри. Поэтому он сам просится для того, чтобы сделать такой комплексный проект спортивного кластера, и, кстати, таких комплексных спортивных проектов на территории Москвы не так много – 50 всего. Вот будет такой в Некрасовке", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что власти столицы уже активно работают над этим проектом и согласовывают его с жителями. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2025 года.

В свою очередь, Ольга Благодарская на встрече с Собяниным попросила установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на Братеевской улице. Комментируя это обращение, он пообещал дать соответствующие поручения, а также обратил внимание, что за последние годы городские власти усилили наблюдение за регулировкой дорожного движения, что снизило количество ДТП со смертельными исходами в три раза.

Вопрос о благоустройстве территории вокруг ТПУ "Семеновский" в районе Соколиная Гора поднял Дмитрий Куликов. Также он указал на необходимость улучшения пешеходной и транспортной доступности узла.

Со слов мэра, работы уже начались и находятся под его личным контролем. Он выразил надежду, что они будут завершены до конца текущего года, однако отметил, что их объем достаточно велик – планируется провести 16 гектаров фундаментальных работ. Тем не менее градоначальник выразил уверенность, что задача будет выполнена в течение лета и осени.

"Вам будет удобнее и безопаснее подходить к станциям. Это очень важно, потому что мы строим новые станции. Если к ним нормального, безопасного доступа нет, то они толком не работают. Эффективность транспорта резко падает. И ощущение от всего этого у жителей совсем другое. Поэтому мы стараемся обустраивать не только вокруг станции, но и подходы все в километровом радиусе, чтобы люди могли приходить сюда уже в комфортных и безопасных условиях", – пояснил Собянин.

Посетить прием также можно было в онлайн-формате. Например, в режиме видеоконференции с просьбой ускорить открытие пожарного депо в деревне Никульское района Щербинка к главе города обратилась Мария Бондаренко.

Собянин ответил, что в настоящее время в ТиНАО строится сразу несколько пожарных депо. В этом году планируется открыть два новых объекта. При этом тот объект, о котором говорилось в прошении, уже возведен.

"Я надеюсь, что службы МЧС туда уже заедут и через несколько месяцев будут нормально функционировать и обеспечивать нормальную пожарную безопасность в вашем районе", – уточнил мэр.

Он также отметил, что в целом работа пожарно-спасательной службы Москвы организована на высоком уровне. В частности, среднее время прибытия составляет около семи минут. Кроме того, количество пожаров и их последствий за последние годы сократилось почти в четыре раза.

Глава города сделал акцент на том, что за последние годы количество пожарно-спасательных подразделений увеличилось на треть. Для них построили новые здания и оснастили их современной техникой.

Еще один вопрос был задан Натальей Блиновой, она спросила мэра о ходе реконструкции Ростокинского акведука, который является объектом культурного наследия федерального значения и расположен в одноименном парке. Причем обратилась жительница к Собянину в режиме видеоконференции прямо из парка.

"Мы в 2007 году реставрировали, но, к сожалению, я так понял, что реставрировали не очень качественно, потому что в таком состоянии он не должен быть, как сегодня находится: протечки, трещины, обрушения и так далее. Поэтому мы приняли решение его заново отремонтировать, отреставрировать", – сказал Собянин.

По его словам, старт необходимым работам был дан в этом году. Мэр заверил, что возьмет на контроль процесс, чтобы все было сделано качественно и в срок.

Ранее Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. Они будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Один из центров расположится в Морозовской больнице, в которой в прошлом году оказали помощь 77 тысячам детей.