Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва сохранила лидерство среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что рейтинг ежегодно составляется министерством экономического развития. На оценку влияют результаты реализации проектов региона с частным бизнесом, открытость органов власти и их готовность оказывать инвесторам поддержку.

По итогам прошлого года в основной капитал столицы вложили более 8,1 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в 2023-м. Такого результата удалось достичь благодаря поддержке тех, кто инвестирует в развитие городской инфраструктуры, подчеркнул градоначальник.

В настоящее время в Москве реализуется свыше 750 проектов, подразумевающих тот или иной механизм ГЧП. Среди них:



концессионные соглашения;

офсетные контракты;

программа стимулирования создания мест приложения труда;

масштабные инвестиционные проекты;

развитие особой экономической зоны.

Всего с 2013 года столица заключила 10 концессий – в образовании, здравоохранении, строительстве дорог, ЖКХ, экологии и гостиничном бизнесе. В эксплуатацию уже ввели онкоцентр в Мещанском районе, проспект Багратиона, завод по утилизации электроники и школу "Сколка" на 825 мест.

В 2024 году московские инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в столичные обрабатывающие предприятия. Это на 33% больше аналогичного показателя, который был годом ранее. Ожидается, что в 2025-м уровень инвестиций в данную сферу городской экономики увеличится еще на 14%.