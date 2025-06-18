Столичные производители представили современные разработки для лазерной маркировки

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные компании создали современные конкурентоспособные разработки для лазерной маркировки, продемонстрировав высокий уровень компетенций. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что лазерные технологии активно применяются в различных отраслях – от медицины до машиностроения и микроэлектроники. К настоящему моменту только в секторе машиностроения Москвы действуют свыше 260 предприятий.

"Город предоставляет им свыше 20 всесторонних инструментов поддержки – от льготного инвесткредитования до присвоения специальных статусов. Воспользоваться ими могут предприятия различных отраслей", – цитирует Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

В частности, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", ведущий московский производитель лазерного оборудования, компания "Лассард" представила ультрафиолетовый лазерный гравировальный станок для холодной маркировки пластика, стекла и тонких металлов.

После своей презентации фирма, расположенная на производственной площадке "Печатники", получила уже пять предзаказов. С начала 2025 года специалисты компании изготовили 21 лазерный гравировальный станок, то есть на восемь больше аналогичного периода 2024 года.

В текущем году "Лассард" планирует расширить ассортимент за счет создания установки для лазерной 3D-гравировки и специального станка для аэрокосмической отрасли. Фирма за все время работы в ОЭЗ смогла выпустить свыше 100 единиц продукции, которая поставляется во все субъекты страны.

Другая компания, "Каллисто", оснастила новый завод по производству безалкогольных напитков благодаря передовым решениям в области маркировки. В частности, фирма освоила прямое нанесение кодов Data Matrix на крышку напитков. Также использовалась лазерная машина для маркировки алюминиевых крышек, позволяющая осуществлять необходимые работы на отдельной линии.

"Наши системы разработаны российскими инженерами и обеспечивают бесперебойное нанесение маркировки даже при максимальной загрузке производственных линий", – рассказал генеральный директор компании Павел Булгаков.

Кроме того, на заводе применяются различные методы автоматизации: роботизирован склад хранения готовой продукции, а производственные линии обслуживают лишь пять сотрудников. Мощность предприятия составляет до 800 миллионов единиц продукции в год.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о нескольких прорывных разработках, созданных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Например, фирма "ХайТэк" создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Пиковая производительность ускорителя составляет 960 триллионов операций за секунду. При этом модуль позволяет запускать одновременно свыше 100 нейронных сетей.

