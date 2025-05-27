Москва направила 96% программных расходов на проекты устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 96% бюджетных расходов Москвы направлены на достижение целей устойчивого развития, включая экономический рост и повышение качества жизни горожан, рассказала заммэра Мария Багреева.

Высчитывая соответствующие показатели, она сослалась на опубликованный отчет столичного правительства об устойчивом развитии за 2024 год, в котором отражены ключевые результаты, достижения города, его положение в российских и международных рейтингах устойчивости, а также приоритеты госпрограмм.

"Столь высокий показатель "устойчивых" расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города – с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов", – уточнила вице-мэр.

Багреева добавила, что все задачи в данной сфере реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ правительства Москвы. Более того, она акцентировала внимание, что успехи Москвы в области устойчивого развития были отмечены как на национальном, так и на международном уровне. Например, столица лидирует в 21 рейтинге, включая рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ), Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России АСИ, а также Индекс качества городской среды, разработанный Минстроем России.

Кроме того, Москва высоко оценивается в международных рейтингах устойчивого развития. В частности, она занимает первое место в рейтинге человеческого потенциала городов, который составили ученые из семи университетов мира: Мексики, Индии, Аргентины, Индонезии, Малайзии, России и Филиппин. Также город находится на четвертом месте в индексе технологического и пространственного развития городов от консорциума исследовательских институтов стран БРИКС.

Вместе с тем два года подряд проекты мегаполиса побеждают в Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия", организованном АСИ и Евразийской экономической комиссией. В прошлом году победителями стали:



план адаптации Москвы к климатическим изменениям;

круглогодичный речной электротранспорт;

проект по переключению тепловых нагрузок, реализованный совместно правительством Москвы и ПАО "Мосэнерго". Он стал основой для повышения энергоэффективности столицы.

Особое место занимают и зеленые облигации столицы – они вошли в топ-25 мировых практик доклада ООН-Хабитат World Cities Report 2024.

Правительство Москвы представило исследования по устойчивому развитию крупных городов России и БРИКС в 2024 году. Одновременно с этим продолжилась серия докладов "Климатическая повестка городов". Это помогло Москве стать одним из мировых лидеров в глобальной климатической политике.

Столичные успехи наблюдаются также и в сфере вложений в приобретение готовых объектов коммерческой недвижимости. Немногим ранее город установил новый рекорд по инвестициям. Количество вложений в 2024 году превысило 600 миллиардов рублей. Данный показатель почти на 70% превышает результаты 2023 года. Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе.