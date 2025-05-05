Правительство Москвы утвердило отчет об использовании зеленых облигаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство столицы утвердило отчет о расходовании средств, полученных от размещения зеленых облигаций, за 2024 год, передает пресс-служба департамента экономической политики и развития. Ее цитирует портал мэра и правительства города.

В документе представлены данные о двух выпусках ценных бумаг: семилетнем на 70 миллиардов рублей, размещенном на Московской бирже в 2021 году, и двухлетнем объемом 2 миллиарда рублей. Он был реализован на платформе "Финуслуги" в 2023 году и предназначался исключительно для физических лиц.

В отчете подтверждается, что выпуски зеленых облигаций Москвы финансируют проекты устойчивого развития и соответствуют требованиям российского правительства.

Столичные власти ежегодно публикуют такие отчеты, чтобы сохранить зеленый статус документов, присвоенный "ВЭБ.РФ" и Московской биржей. Это также является частью обязательств, взятых на себя при размещении облигаций.

Средства от зеленых облигаций были направлены на важные экологические проекты столицы. Например, 59,8 миллиарда из 70 миллиардов рублей, привлеченных через биржу, потратили на строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров Большой кольцевой линии метро.

Благодаря этим мерам в 2024 году удалось значительно улучшить экологическую ситуацию. Уровень загрязнения воздуха снизился почти на тысячу тонн, а выбросы парниковых газов уменьшились примерно на 39 тысяч тонн.

В прошлом году зеленые облигации Москвы вошли в топ-25 наиболее успешных кейсов, отобранных ООН-Хабитат как лучшие практики мировых городов по борьбе с изменением климата.

Выпуск облигаций позволил местным жителям участвовать в формировании зеленой повестки. Кроме того, свой вклад в улучшение экологии в столице и развитие городской инфраструктуры внесли частные инвесторы.