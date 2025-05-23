11 проектов в рамках государственно-частного партнерства реализовано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

11 проектов в рамках классических форм государственно-частного партнерства (ГЧП) реализуются в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на начальника юридического управления департамента инвестиционной и промышленной политики города Анастасию Лукину.

"Механизм ГЧП помогает опережающими темпами и с минимальными бюджетными затратами создавать значимые для города объекты инфраструктуры и новые рабочие места, при этом бизнес получает гарантию долгосрочного и стабильного партнерства с городом", – сказала она на ХIII Петербургском международном юридическом форуме.

По ее словам, в городе реализуется одно соглашение о ГЧП и еще 10 проектов по концессионным соглашениям. Объем инвестиций по ним превысит 300 миллиардов рублей. Среди наиболее значимых столичных проектов – запуск в 2023 году проспекта Багратиона.

Инвестиции в создание дороги составили около 68 миллиардов рублей. Благодаря вводу в строй новой вылетной магистрали время в пути от МКАД до "Москва-Сити" сократилось на 30 минут.

Кроме того, в 2023 году в рамках соглашения о ГЧП в столице запустили завод по сбору электротехники, которая уже вышла из эксплуатации. Предметы утилизируют и перерабатывают, получая вторичные материалы для их дальнейшего использования.

За первый год работы предприятие бесплатно утилизировало около 236 тысяч единиц оборудования для органов исполнительной власти Москвы и подведомственных организаций, а общий объем переработанной продукции составил почти 2 тысячи тонн.

Среди будущих главных проектов Лукина назвала создание ледового спорткомплекса на территории инновационного центра "Сколково". Там появятся 3 хоккейных площадки, тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша.

Комплекс объединит площадки для свыше 15 видов спорта, здесь же будут работать хоккейная школа, школа по фигурному катанию, дзюдо и плаванию. В создание объекта инвестируют 3,4 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что по итогам 2024 года Москва вновь заняла первое место в рейтинге государственно-частного партнерства министерства экономического развития РФ.

По итогам прошлого года в основной капитал столицы вложили более 8,1 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в 2023-м. В настоящее время в Москве реализуется свыше 750 проектов, подразумевающих тот или иной механизм ГЧП, отмечал мэр.

