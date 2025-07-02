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02 июля, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий

Собянин упростил установку шлагбаумов во дворах

Собянин: в районах Теплый Стан и Соколиная Гора утверждены два проекта КРТ

Собянин: в Москве установят мемориальную доску в память об Александре Ширвиндте

Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

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Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Масштабные работы проведут в районах Соколиная гора и Теплый стан по программе комплексного развития территорий. О решении президиума правительства Москвы в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Первая площадка затрагивает 8-ю улицу Соколиной Горы, Щербаковскую и Мажоров переулок. Помимо новостроек, здесь скоро появятся общественные пространства, в том числе многофункциональный и медицинский центры. Еще один проект реализуют вблизи улицы Генерала Тюленева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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