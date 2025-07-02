Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий

Масштабные работы проведут в районах Соколиная гора и Теплый стан по программе комплексного развития территорий. О решении президиума правительства Москвы в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Первая площадка затрагивает 8-ю улицу Соколиной Горы, Щербаковскую и Мажоров переулок. Помимо новостроек, здесь скоро появятся общественные пространства, в том числе многофункциональный и медицинский центры. Еще один проект реализуют вблизи улицы Генерала Тюленева.

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