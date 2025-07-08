08 июля, 12:00Политика
В ГД появится группа по разработке стандарта семейного контента
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Рабочая группа для разработки стандарта семейно-ориентированного контента будет создана в Госдуме. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким в ходе рабочей встречи "Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность".
"Чтобы там были смыслы, атрибутика – все то, что нам не хватает для того, чтобы понимать, что мы все правильно движемся в одном направлении", – цитирует ее ТАСС.
Парламентарий уточнила, что группа поможет наметить ориентиры, с опорой на которые можно создавать более интересные условия сотрудничества. По ее мнению, работа будет взаимной и "в плюс для всех".
Ким также сообщила, что комитет в целом будет прорабатывать тему семейного контента, работу вполне можно сделать регулярной. Она пригласила всех представителей отрасли и заинтересованных к диалогу.
Ранее Владимир Путин заявлял, что настоящие семейные ценности являются непреложными для россиян. Он также подчеркивал необходимость создания особых условий для многодетных семей. По его данным, власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.