В ГД появится группа по разработке стандарта семейного контента

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Рабочая группа для разработки стандарта семейно-ориентированного контента будет создана в Госдуме. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким в ходе рабочей встречи "Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность".

"Чтобы там были смыслы, атрибутика – все то, что нам не хватает для того, чтобы понимать, что мы все правильно движемся в одном направлении", – цитирует ее ТАСС.

Парламентарий уточнила, что группа поможет наметить ориентиры, с опорой на которые можно создавать более интересные условия сотрудничества. По ее мнению, работа будет взаимной и "в плюс для всех".

Ким также сообщила, что комитет в целом будет прорабатывать тему семейного контента, работу вполне можно сделать регулярной. Она пригласила всех представителей отрасли и заинтересованных к диалогу.

Ранее Владимир Путин заявлял, что настоящие семейные ценности являются непреложными для россиян. Он также подчеркивал необходимость создания особых условий для многодетных семей. По его данным, власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

