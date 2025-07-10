В Южном и Юго-Западном округах Москвы пройдет благоустройство районов

В Южном и Юго-Западном округах Москвы благоустроят десятки районов. В порядок приведут общественные пространства, дворы, детские и спортивные площадки. В Ясеневе появится новый спортивный кластер, а у метро "Нахимовский проспект" – современный скейт-парк.

В Ломоносовском районе обновили футбольное поле и построили спортивный кластер с тренажерами, а также благоустроили детские площадки, тротуары и зоны отдыха. На Черноморском бульваре создали современное пространство с дорожками, спортивными и детскими площадками, новой рампой для катания, освещением и зонами отдыха.

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