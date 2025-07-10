Синоптик Шувалов: на черноморских курортах России будет близкая к идеалу погода

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В некоторых частях Крыма ожидается аномально жаркая погода до конца недели, однако это не затронет прибрежные территории, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью RT.

Согласно его прогнозу, на побережье республики температура не поднимется выше 40 градусов. Жара коснется только степных районов, в частности Симферополя, уточнил синоптик. В остальных же местах погода будет комфортной.

При этом вода в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа прогреется до 22–24 градусов, продолжил метеоролог. В Азовском море ее температура может подняться до 27 градусов.

Температура воздуха днем также останется в комфортных пределах. Например, в Сочи столбики термометров покажут около 30 градусов. Аналогичные показатели зафиксируются в Севастополе и Ялте.

"Это, как говорится, близко к идеалу. И такая погода будет совершенно определенно до конца недели", – заключил Шувалов.

Тем временем в Москве к этим выходным, 12 и 13 июля, синоптики спрогнозировали повышение температуры до 35 градусов. Кроме того, в столице действует экстренное предупреждение о непогоде. Оранжевый уровень опасности будет актуален до 14-го числа.

Однако аномальная жара и затяжные дожди в городе приведут к увеличению количества комаров. Как объяснили эксперты, в таких условиях личинки насекомых в водоемах чувствуют себя комфортно.