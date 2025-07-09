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09 июля, 22:15

Общество

Метеорологи объяснили грозы и ливни в Москве при 30-градусной жаре

Метеорологи объяснили грозы и ливни в Москве при 30-градусной жаре

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В Москве в среду, 9 июля, на фоне 30-градусной жары прошли кратковременные дожди. Местами усиливался ветер, также в отдельных районах раздавались раскаты грома.

Метеорологи объяснили феномен осадков в летний зной. По их словам, это явление называется термическими потоками, или термиками. Они появляются, когда в определенном регионе, где почва торфянистая или асфальт особого свойства, происходит сильный прогрев земной поверхности. В связи с этим могут возникать грозы, ливни и шквалистые усиления ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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