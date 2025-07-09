Синоптик рассказал, какие дни станут самыми жаркими на этой неделе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какие дни станут самыми жарким на этой неделе. По его словам, самыми знойными окажутся четверг и пятница, 10 и 11 июля.

На периферии антициклона будет стоять солнечная и сухая погода. Ночью ожидаются 19−22 градуса. В разгар дня термометры покажут 32−35 градусов, что на 10−12 градусов выше характерной для середины лета нормы.

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