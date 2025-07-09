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09 июля, 12:15

Общество

Синоптик рассказал, какие дни станут самыми жаркими на этой неделе

Синоптик рассказал, какие дни станут самыми жаркими на этой неделе

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какие дни станут самыми жарким на этой неделе. По его словам, самыми знойными окажутся четверг и пятница, 10 и 11 июля.

На периферии антициклона будет стоять солнечная и сухая погода. Ночью ожидаются 19−22 градуса. В разгар дня термометры покажут 32−35 градусов, что на 10−12 градусов выше характерной для середины лета нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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