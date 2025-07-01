"Активные граждане" выберут лучший строительный проект Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голосование в рамках конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" началось в проекте "Активный гражданин". Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Конкурс в 26-й раз проводит департамент градостроительной политики. В голосовании участвуют порядка 40 наиболее значимых проектов, которые были реализованы в прошлом году. Среди них – масштабные градостроительные комплексы и точечные решения по благоустройству. Церемония награждения пройдет накануне Дня строителя.

"Конкурс уже четверть века задает высочайшие стандарты в строительной отрасли. Но сегодня как никогда важно их соответствие ожиданиям самих жителей. Поэтому мы приглашаем каждого москвича принять участие в голосовании", – передает слова Овчинского портал мэра и правительства столицы.

В "Активном гражданине" опубликованы фотографии объектов с указанием их названий и адресов. Итоги голосования подведут в августе.

Принять участие могут все москвичи, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. За это можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Кроме того, жители столицы могут выбрать лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!" в рамках проекта "Активный гражданин". Отдать свой голос можно до 14 июля. Горожане определят победителей в каждом из 12 округов, а жюри должны будут выбрать пять самых креативных идей.

