Жители столицы выберут лучшие маршруты конкурса "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы смогут выбрать лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!" в рамках проекта "Активный гражданин". Отдать свой голос можно до 14 июля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Горожанам предстоит определить победителей в каждом из 12 округов, а жюри должны будут выбрать пять самых креативных идей.

"Участники от шести до 87 лет прислали на конкурс более 800 заявок. По сравнению с прошлым годом их число выросло на треть", – отметила Сергунина.

По ее словам, самыми популярными темами стали история, культура, архитектура и экология. Авторы представили разные форматы экскурсий. Больше всего маршрутов пролегает по Центральному, Восточному и Северо-Восточному административным округам.

Например, один из маршрутов предлагает прокатиться на трамвае от района Северное Медведково до Останкинского района с остановками у храмов, парков и Ростокинского акведука. Другая конкурсная работа посвящена архитектору Ивану Кондратенко, который известен как создатель знаменитых "тучерезов".

В рамках еще одной экскурсии горожане могут погрузиться в мир советского кинематографа – желающих познакомят с локациями на юго-западе столицы, которые становились декорациями для таких известных кинолент, как "Москва слезам не верит" и "Вам и не снилось…".

В экспертное жюри вошли представители Музея Москвы, туристической отрасли, столичных ведомств и победители предыдущих сезонов.

Кроме того, "Активные граждане" выберут лучшие экотропы в Москве. Из девяти предложенных вариантов можно будет отдать свой голос не более чем за три. В список вошли эколого-просветительский маршрут в парке "Яуза" и воздушная экотропа на территории ВДНХ.

За участие в голосовании "активные граждане" получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов".