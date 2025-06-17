Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заключила 100-е межрегиональное соглашение в сфере туризма. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что контракт был заключен с коллегами из Тюменской области на Международном туристическом форуме "Путешествуй!", который прошел с 10 по 15 июня на ВДНХ и объединил свыше 85 российских регионов и десятки иных государств.

В мероприятии участвовали крупнейшие отечественные и зарубежные компании, а также эксперты индустрии гостеприимства. Москва представила на форуме событийную афишу и возможности для отдыха в городе. Кроме того, гости могли изучить программу различных фестивалей, посмотреть на достопримечательности с помощью технологии дополненной реальности и многое другое.

Сергунина напомнила, что в настоящее время Москва сотрудничает с 84 субъектами РФ, в том числе с Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским и Камчатским краем, а также Калининградской и Новосибирской областью. В рамках этого партнерства стороны занимаются разработкой совместных продуктов для привлечения туристов из дружественных стран.

Проекты объединены в стратегию "Москва+". В ее рамках предлагается посетить столицу вместе с другими регионами. Например, вместе с Санкт-Петербургом столица организовала программу "Два города – миллион впечатлений". Также существуют иные предложения: "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия", "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку", "Москва + Мурманская область. Путешествие к русскому чуду".

С некоторыми субъектами России столица реализовывает сразу несколько проектов. В частности, в 2024 году с Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областями было подписано соглашение по развитию национального туристского маршрута "Золотое кольцо".

Ранее московская делегация подписала семь партнерских соглашений в рамках конференции "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина", которая прошла 13 июня в Пекине. Участие в ней приняли свыше 400 экспертов, представителей госсектора и бизнес-сообщества.

Документы направлены на укрепление отношений в торговле, индустрии гостеприимства и музейно-просветительской сфере. Один из меморандумов подписали Московский экспортный центр (МЭЦ) и крупная китайская логистическая компания для упрощения экспорта технологической продукции столицы и повышения ее узнаваемости в Китае.