Делегация Москвы подписала семь партнерских соглашений в Пекине

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Московская делегация подписала семь партнерских соглашений в Пекине. Документы направлены на укреплений отношений в торговле, индустрии гостеприимства и музейно-просветительской сфере, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина" прошла 13 июня в столице КНР и объединила более 10 значимых для обоих мегаполисов направлений – от экономики до культуры. Участие в ней приняли свыше 400 экспертов, представителей госсектора и бизнес-сообщества.

По словам Сергуниной, участники обсудили выход российских технологических компаний на китайский рынок, развитие интеллектуальных транспортных систем и цифровых сервисов для жителей, эффективные подходы в инвестиционной и промышленной политике. Кроме того, Москва презентовала свой туристический потенциал.

Один из меморандумов подписали Московский экспортный центр (МЭЦ) и Международная палата Ябаолу. Документ предполагает совместные проекты для представителей бизнеса, включая организацию обучающих программ, конференций, выставок и ярмарок.

Другое заключенное МЭЦ соглашение – с крупной китайской логистической компанией – упростит экспорт технологической продукции столицы и поможет повысить ее узнаваемость в Китае.

КНР является одним из перспективных рынков для московский предпринимателей. В первом квартале этого года объем несырьевого экспорта российской столицы в Китай вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший рост показали товары широкого потребления – в 13 раз, легкая промышленность – в 4,5 раза, продукты питания – в два раза.

Еще одним важным направлением сотрудничества РФ и КНР стал туризм, что подтверждают три международных соглашения, подписанных на конференции в Пекине. Они заключены между представителями индустрии путешествий двух стран.

В прошлом году Китай обеспечил треть всего туристического потока в Москву из стран дальнего зарубежья. При этом на китайских путешественников приходится свыше 42% от общих расходов гостей.

Кроме того, КНР входит в топ-3 государств-лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из Москвы. По итогам прошлого года на Китай пришлось 8,5% всего ННЭ российской столицы. Ключевыми отраслями стали оборудование, транспортные средства и комплектующие, товары широкого потребления, пищевая и химическая промышленность.

За минувший год объем московского высокотехнологичного экспорта в КНР увеличился почти на 36%. Его доля в ННЭ в эту страну достигла 72%.

Заммэра отметила, что Москва помогает предпринимателям в выходе на рынок Китая. Столица обеспечивает участие брендов в отраслевых форумах и выставках, выдает гранты, организует обучающие программы и бизнес-миссии. В 2024 году объем поддержанного городом экспорта в КНР превысил семь миллиардов рублей.

Товары московских производителей размещаются на крупнейших китайских маркетплейсах: Tmall.com, Taobao.com, JD.com, Pinduoduo.com, 1688.co. До конца этого года продукция появится также на платформе Douyin.

Помимо этого, в 2025 году столичные предприниматели поучаствуют в 12 бизнес-миссиях, выставка и ярмарках в разных городах КНР. Среди них – China Joy, China International Industry Fair и China Beauty Expo.

При этом в марте Московский инновационный кластер подписал меморандум с Пекинским международным центром научно-технического сотрудничества. Документ предусматривает укрепление научно-технологического партнерства и подготовку разработок к выводу на международные рынки.

Взаимодействие столичных предпринимателей с коллегами из Китая продолжается и в области креативных индустрий. Например, в августе 2024 года китайская делегация посетила Московскую международную неделю кино, а в декабре анимационные компании из КНР приняли участие в Московской международной неделе креативных индустрий. По итогам было подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

В конце мая разработчики видеоигр и кинематографисты из Москвы побывали на конференции International Association of Business Communicators и China International Cartoon and Animation Festival в Китае. Более того, эксперты модной отрасли КНР каждый год выступают в качестве спикеров деловой программы московского форума BRICS+ Fashion Summit, а дизайнеры показывают свои коллекции.

Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Согласно документу, Москве и Пекину необходимо поддерживать конструктивные отношения, в том числе при решении глобальных стратегических вопросов.