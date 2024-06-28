Власти Москвы и Мосэнерго подписали соглашение о работе в сфере устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы и ПАО "Мосэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

"В рамках сотрудничества правительство Москвы и Мосэнерго планируют разработку совместных инициатив по достижению целей устойчивого развития, улучшению системы подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных организаций и обмену лучшими практиками по обучающим и отраслевым программам устойчивого развития, а также развитие проектов по цифровой трансформации", – пояснила глава департамента экономполитики и развития столицы Мария Багреева.

В ведомстве добавили, что столичные власти и Мосэнерго уже имеют опыт сотрудничества. Они уже вели аналитическое взаимодействие, подавали совместные заявки на крупные международные премии в сфере устойчивого развития городов.

В свою очередь, управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко рассказал, что компания активно работает над повышением производственной эффективности, реализует важные природоохранные проекты. Он заявил, что заключение соглашения позволит объединить усилия компании и органов исполнительной власти Москвы в достижении общих целей в области устойчивого развития.

К настоящему времени Мосэнерго приняло важные шаги для сокращения выборов парниковых газов в атмосферу. Специалисты модернизировали производственные мощности и заменили оборудование на действующих теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), а также вывели из эксплуатации устаревшие объекты.

Ранее Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024–2026 годы. По словам Собянина, новая программа сотрудничества охватывает почти все стороны жизни Москвы и Пекина. Среди них – торгово-экономические связи, социальная сфера, культура и туризм, система управления городами, цифровизация и другие отрасли.

