Отношения с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия и Китай всегда могут найти решение в различных вопросах, потому что отношения этих стран строятся на доброй воле. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента РФ, на основе этих отношений получилось решить вопрос пограничного размежевания. Желание избавиться от всего, что могло бы мешать странам двигаться вперед, было велико, поэтому нашлись компромиссы, устраивающие обе стороны, добавил российский лидер.

15 октября 2004 года в Пекине подписали Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе, помимо прочего, речь идет о ее восточной части. Также во время своего визита в Китай глава РФ подписал документ о добровольной передаче КНР острова Тарабарова и части Большого Уссурийского острова. Определяющая линия границы по реке Амур была закрыта подписанием протокола-описания 21 июля 2008 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином двусторонние отношения во всей полноте.

Кроме того, Лавров поздравил Ван И с 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатии между Москвой и Пекином. Со слов российского министра, эти отношения сейчас находятся на подъеме.

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин