Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения РФ и Китая

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Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином двусторонние отношения во всей полноте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.

Лавров также вновь поздравил Ван И с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. По словам российского министра, эти отношения в данный момент находятся на подъеме.

Глава МИД РФ сообщил, что Россия рассматривает предстоящий международный форум "Один пояс – один путь" как составную часть продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды в Евразии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине много внимания будет уделено мировой обстановке.

До этого Владимир Путин заявил, что действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов. Такой подход отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием, отметил президент РФ.