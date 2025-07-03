В России вступили в силу новые правила дарения жилья

Эксперты рассказали о новых правилах дарения жилья. С 2025 года нотариальная форма таких сделок стала обязательной. Нотариус беседует со сторонами сделки, устанавливает дееспособность, проверяет действительность паспортов, правоустанавливающие документы и фиксирует волю дарителя на оформление дарственной.

Ранее у дарителей была альтернатива в виде простого письменного договора, оформленного в центрах госуслуг. Этим вариантом часто пользовались злоумышленники, оформляя таким образом чужую недвижимость на себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.