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03 июля, 07:30

Общество

В России вступили в силу новые правила дарения жилья

В России вступили в силу новые правила дарения жилья

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Эксперты рассказали о новых правилах дарения жилья. С 2025 года нотариальная форма таких сделок стала обязательной. Нотариус беседует со сторонами сделки, устанавливает дееспособность, проверяет действительность паспортов, правоустанавливающие документы и фиксирует волю дарителя на оформление дарственной.

Ранее у дарителей была альтернатива в виде простого письменного договора, оформленного в центрах госуслуг. Этим вариантом часто пользовались злоумышленники, оформляя таким образом чужую недвижимость на себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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