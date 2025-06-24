Москва вновь проведет крупный туристический форум Meet Global MICE Congress

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москва в третий раз станет организатором масштабного международного форума Meet Global MICE Congress. Он пройдет с 17 по 18 декабря, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На мероприятии соберутся специалисты в области делового туризма из России и других стран, а также представители профильных компаний и ведомств. Конгресс будет посвящен индустрии MICE, которая связана с организацией и проведением деловых мероприятий.

"Запланировано 15 деловых сессий. На них затронут ключевые для развития отрасли вопросы – от межгосударственного сотрудничества до применения современных технологий и продвижения на новых рынках", – отметила Сергунина.

В первый день основное внимание будет уделено взаимодействию с государственными институтами различных стран и городов. Во второй день рассмотрят вопросы бизнес-партнерства и отраслевых инициатив.

По традиции участников ожидает насыщенная культурная программа. В частности, они смогут познакомиться с Москвой как одним из популярных туристических направлений.

При этом впервые на мероприятии будет организовано выставочное пространство. Российские и зарубежные предприниматели смогут представить свои предложения и провести деловые встречи.

Отдельные стенды посвятят фестивалю "Московское чаепитие" и проекту "Сделано в Москве". Кроме того, в рамках конгресса участники смогут посетить образовательные интенсивы и выступления экспертов. На них специалисты поделятся передовыми практиками и наиболее успешными кейсами.

В 2024 году мероприятие собрало более 1,3 тысячи представителей индустрии делового туризма из России и еще 16 стран, включая Бразилию, Индию и Китай.

Еще один крупный туристический конгресс OTO-AI Convention пройдет в Москве с 10 по 13 июля. Он будет посвящен развитию индийско-российских отношений в соответствующей сфере.

Организатором мероприятия выступит Ассоциация операторов выездного туризма Индии при поддержке столичного правительства. Сам форум соберет вместе сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний.

В рамках конгресса зарубежные гости смогут ознакомиться с возможностями для отдыха в столице, а также посетить популярные маршруты и достопримечательности на обзорных экскурсиях.