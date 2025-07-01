Форум "Все для Победы!" состоится в Москве 6 июля

Форум Народного фронта "Все для Победы!" состоится в Национальном центре "Россия" 6 июля. Он приурочен к трехлетию проекта поддержки москвичами бойцов в зоне СВО.



Например, в одном из домов на Большой Полянке 86-летний консьерж Виктор Катков превратил подъезд в место памяти и поддержки военных с помощью инсталляции-копилки. Педагог Наталья Лисовская из Коптева объединила вокруг помощи фронту своих учеников и их родителей, которые делают мягкие обереги-сердечки, пишут письма бойцам и собирают посылки.

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