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01 июля, 13:30

Общество

Форум "Все для Победы!" состоится в Москве 6 июля

Форум "Все для Победы!" состоится в Москве 6 июля

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Форум Народного фронта "Все для Победы!" состоится в Национальном центре "Россия" 6 июля. Он приурочен к трехлетию проекта поддержки москвичами бойцов в зоне СВО.

Например, в одном из домов на Большой Полянке 86-летний консьерж Виктор Катков превратил подъезд в место памяти и поддержки военных с помощью инсталляции-копилки. Педагог Наталья Лисовская из Коптева объединила вокруг помощи фронту своих учеников и их родителей, которые делают мягкие обереги-сердечки, пишут письма бойцам и собирают посылки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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