Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни температура днем в столице достигнет 32–35 градусов, что на 10–12 градусов выше средних июльских значений. Ночи будут теплыми, в районе 19–22 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие погодные условия больше напоминают климат Астраханской и Калмыцкой степей.

Метеорологи советуют жителям быть осторожнее, избегать прогулок во время грозы и не оставлять автомобили под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.