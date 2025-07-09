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09 июля, 14:30

Общество

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

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В ближайшие дни температура днем в столице достигнет 32–35 градусов, что на 10–12 градусов выше средних июльских значений. Ночи будут теплыми, в районе 19–22 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие погодные условия больше напоминают климат Астраханской и Калмыцкой степей.

Метеорологи советуют жителям быть осторожнее, избегать прогулок во время грозы и не оставлять автомобили под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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