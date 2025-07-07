"Вопрос спорный": стоит ли жертвовать здоровьем ради красоты

В России вырос спрос на удаление грудных имплантов и филлеров для губ. Женщины снова выбирают естественную красоту. Однако далеко не у всех возвращение к натуральности проходит без последствий. В Подольске во время операции по коррекции груди у пациентки остановилось сердце.

Стоит ли следовать тренду на натуральную внешность или рисковать здоровьем ради стремления к идеалу? Где проходит граница между желанием изменить себя и безопасностью?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.