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07 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли жертвовать здоровьем ради красоты

"Вопрос спорный": стоит ли жертвовать здоровьем ради красоты

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В России вырос спрос на удаление грудных имплантов и филлеров для губ. Женщины снова выбирают естественную красоту. Однако далеко не у всех возвращение к натуральности проходит без последствий. В Подольске во время операции по коррекции груди у пациентки остановилось сердце.

Стоит ли следовать тренду на натуральную внешность или рисковать здоровьем ради стремления к идеалу? Где проходит граница между желанием изменить себя и безопасностью?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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