Ресторатор Игорь Бухаров объяснил, почему не всем подходит здоровое питание

Ресторатор Игорь Бухаров заявил, что термин "здоровое питание" вызывает сомнения. Он подчеркнул, что каждому человеку подходит свой тип питания, зависящий от генетики и уровня активности.

Бухаров отметил, что, например, для одного человека белок может быть полезным, а у другого – вызывать проблемы с пищеварением. По его словам, чтобы оставаться худым, нужно питаться простой пищей и стараться не переедать.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.