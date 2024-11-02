Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 17:30

Общество

Ресторатор Игорь Бухаров объяснил, почему не всем подходит здоровое питание

Ресторатор Игорь Бухаров объяснил, почему не всем подходит здоровое питание

Новости часа: строительство путепровода "Текстильщики" завершат в этом году

Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о ветре с порывами до 18 м/с

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, как еда связана с театром

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 3 ноября

Госдума рассмотрит законопроект о запрете чайлдфри во II чтении в ближайшее время

Свыше трех десятков школьников поучаствуют в профориентационных мероприятиях в Москве

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал о том, как пандемия изменила ресторанный рынок

Рестораны в центре Москвы перестали пускать квадроберов

Ресторатор Игорь Бухаров заявил, что термин "здоровое питание" вызывает сомнения. Он подчеркнул, что каждому человеку подходит свой тип питания, зависящий от генетики и уровня активности.

Бухаров отметил, что, например, для одного человека белок может быть полезным, а у другого – вызывать проблемы с пищеварением. По его словам, чтобы оставаться худым, нужно питаться простой пищей и стараться не переедать.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика