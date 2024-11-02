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02 ноября, 11:30

Общество

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки

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Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров рассказал о том, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки. Он отметил, что в последнее время в ресторанах столицы чаще всего берут перекусы. По мнению ресторатора, москвичи возвращаются в места, где средний чек составляет примерно 600 рублей.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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