Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки

Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров рассказал о том, почему москвичи поменяли свои пищевые привычки. Он отметил, что в последнее время в ресторанах столицы чаще всего берут перекусы. По мнению ресторатора, москвичи возвращаются в места, где средний чек составляет примерно 600 рублей.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.