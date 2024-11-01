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01 ноября, 17:30

Политика

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, чем увлекался в юности

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, чем увлекался в юности

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился, что в юности увлекался игрой на бас-гитаре.

Он также рассказал, что в Петербурге принимал участие в съемке фильма о злачных заведениях. В одном из баров посетитель узнал Милонова и вспомнил о его музыкальном увлечении. Это, по словам депутата, было приятно, так как его узнали не по политической деятельности.

Большое интервью с Виталием Милоновым выйдет в пятницу, 1 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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