Новости мира: протестная акция в поддержку Палестины прошла в Германии

Студенты из немецкого Касселя провели акцию протеста на территории местного университета. Вооружившись флагами и плакатами, они выступили за освобождение Палестины. Учащиеся требуют продолжать вооруженную борьбу против Израиля, а также прекратить убийства в Газе. Рядом с митингующими за Палестину прошла акция в поддержку Израиля.

Тем временем на Бразилию обрушился ураган. Шквалистый ветер сносит деревья, срывает крыши с домов. В зданиях выбиты окна. По прогнозам синоптиков, сильные дожди во многих регионах страны будут продолжаться еще как минимум неделю. Власти рекомендуют жителям оставаться дома.

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