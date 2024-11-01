Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему дети – это спасение

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что дети являются спасением для людей. Он подчеркнул, что в самые трудные периоды жизни, когда человек умирает в одиночестве, он отдал бы все ради того, чтобы услышать слова любви от своего ребенка.

Милонов отметил, что именно эти моменты делают существование значимым и придают ему смысл.

Большое интервью с Виталием Милоновым выйдет в пятницу, 1 ноября, в эфире телеканала Москва 24.