01 ноября, 12:30Политика
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему дети – это спасение
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что дети являются спасением для людей. Он подчеркнул, что в самые трудные периоды жизни, когда человек умирает в одиночестве, он отдал бы все ради того, чтобы услышать слова любви от своего ребенка.
Милонов отметил, что именно эти моменты делают существование значимым и придают ему смысл.
Большое интервью с Виталием Милоновым выйдет в пятницу, 1 ноября, в эфире телеканала Москва 24.