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01 ноября, 12:30

Политика

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему дети – это спасение

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему дети – это спасение

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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что дети являются спасением для людей. Он подчеркнул, что в самые трудные периоды жизни, когда человек умирает в одиночестве, он отдал бы все ради того, чтобы услышать слова любви от своего ребенка.

Милонов отметил, что именно эти моменты делают существование значимым и придают ему смысл.

Большое интервью с Виталием Милоновым выйдет в пятницу, 1 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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