Актер Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

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Американский актер и продюсер Арнольд Шварценеггер, ранее занимавший пост губернатора штата Калифорния, поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис на пост президента США, передает RT.

На своей странице в соцсети Х Шварценеггер написал, что всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем".

"Я голосую за Камалу Харрис и (кандидата в вице-президенты США от демократов. – Прим. ред.) Тима Уолца", – говорится в публикации.

Выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов утвердили Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

На данный момент свыше 50 миллионов американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах. По обнародованным данным выходит, что порядка 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами и около 36% – республиканцами. Около 41% из проголосовавших заранее – люди в возрасте старше 65 лет.