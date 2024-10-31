Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после высказываний Байдена о его сторонниках

Фото: ТАСС/AP/ Julia Demaree Nikhinson

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проехал по штату Висконсин в мусоровозе после того, как действующий глава Белого дома Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором. Об этом пишет ТАСС.

"Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена", – заявил Трамп перед своим предвыборным митингом в Висконсине.

Ранее во время видеоконференции в Zoom, которую организовала правозащитная группа Voto Latino, Байден высказался по поводу слов Трампа о том, что США превратились в мировую свалку из-за миграционной политики демократической администрации. Действующий президент отметил, что единственным мусором являются сторонники республиканца.

Впоследствии Байден опроверг эти слова, и заявил, что под мусором он имел в виду риторику ненависти, которая прозвучала на одном из митингов Трампа.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии официально выдвинута Камала Харрис, от Республиканской партии – Трамп.

Более 50 миллионов американцев уже проголосовали досрочно на выборах.