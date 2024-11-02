Ресторатор Игорь Бухаров рассказал о том, как пандемия изменила ресторанный рынок

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, что пандемия сильно повлияла на ресторанный рынок. Он отметил, что сегодня заведения вынуждены конкурировать с маркетплейсами, особенно в сфере доставки.

По словам Бухарова, после пандемии заказ еды на дом стал неотъемлемой частью жизни людей, и они предпочитают покупать продукты и товары через интернет, не выходя из дома.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.