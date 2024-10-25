"Безопасный город": ЦОДД подвел итог завершившегося в Москве мотосезона

Центр организации дорожного движения подвел итоги завершившегося в Москве мотосезона. Оказалось, что нарушать мотоциклисты в последнее время стали меньше. Это также связано с приближением зимы.

Самые частые нарушения байкеров по итогам сезона – превышение скорости, отсутствие номеров, вождение в пьяном виде и отказ от прохождения медосвидетельствования. Специалисты ЦОДД также утверждают, что в этом году улучшились технологии распознавания нарушений. Подробнее – в программе "Безопасный город".

