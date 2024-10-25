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25 октября, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": ЦОДД подвел итог завершившегося в Москве мотосезона

"Безопасный город": ЦОДД подвел итог завершившегося в Москве мотосезона

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Центр организации дорожного движения подвел итоги завершившегося в Москве мотосезона. Оказалось, что нарушать мотоциклисты в последнее время стали меньше. Это также связано с приближением зимы.

Самые частые нарушения байкеров по итогам сезона – превышение скорости, отсутствие номеров, вождение в пьяном виде и отказ от прохождения медосвидетельствования. Специалисты ЦОДД также утверждают, что в этом году улучшились технологии распознавания нарушений. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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