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02 ноября, 16:00

Общество

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, как еда связана с театром

Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, как еда связана с театром

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Ресторатор Игорь Бухаров рассказал, что шеф-повара заведений со звездой Michelin требуют от гостей изучать их биографию, чтобы быть подготовленными к посещению. По словам ресторатора, это аналогично тому, как перед походом в театр необходимо ознакомиться с либретто, чтобы понять, о чем идет речь в спектакле.

Бухаров привел в пример известного ресторатора Адони Луисадуриса, который советует гостям заранее изучить философию и предпочтения шеф-повара, чтобы иметь возможность оценить его кухню.

Большое интервью с Игорем Бухаровым выйдет в субботу, 2 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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