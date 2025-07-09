Синоптик рассказал о причинах шторма в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах шторма в Москве. По его словам, когда бывает жаркая погода, от нагретой солнцем почвы могут возникать термики.

Такие ситуации могут возникать в регионах, которые характеризуются торфянистой почвой или имеют асфальт особого свойства. За счет этого происходит гораздо больший прогрев подстилающей поверхности.

Термики приводят к грозам, сильным ливням, усилению ветра до 20 метров в секунду, однако они локальные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.