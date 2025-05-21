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Международная Букеровская премия впервые присуждена сборнику рассказов Heart Lamp ("Сердце-лампа") индийской писательницы и активистки Бану Муштак, говорится на сайте премии.

Муштак работала над сборником из 12 рассказов с 1990 по 2023 год. Книга рассказывает о повседневной жизни женщин и девочек в патриархальных общинах на юге Индии.

В рассказах писательницы также раскрываются ее годы работы в качестве журналистки и юристки, когда она боролась за права женщин и выступала против любых форм кастового и религиозного угнетения.

По словам самой Муштак, ее сборник рассказывает о том, как религия, общество и политика требуют от женщин повиновения, проявляя к ним "бесчеловечную жестокость, превращая их в простых подчиненных".

"Ежедневные инциденты, о которых сообщают СМИ, и личный опыт, который я пережила, стали источником моего вдохновения. Боль, страдания и беззащитность этих женщин вызывают во мне глубокий эмоциональный отклик", – поделилась писательница.

За сборник Муштак получит награду в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 3,5 миллиона рублей), которую она разделит с переводчиком книги с языка каннада на английский Дипой Бхасти.

В прошлом году Букеровскую премию получила немецкая писательница Дженни Эрпенбек за роман "Кайрос". В центре сюжета книги отношения Катарины и Ханса, которые происходят на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.