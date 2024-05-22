Писательница Дженни Эрпенбек стала лауреатом Букеровской премии – 2024

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Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Букеровскую премию – 2024 за роман "Кайрос". Торжественная церемония прошла в Лондоне, сообщается на сайте премии.

В центре сюжета истории отношения Катарины и Ханса, которые происходят на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.

"Это частная история большой любви и ее затухания, но также и история распада целой политической системы. Говоря простыми словами, как что-то, казавшееся в начале правильным, превратится в нечто неправильное", – сказала автор романа.

Писательнице вручили приз в размере 50 тысяч фунтов. Согласно правилам премии, деньги ей необходимо будет разделить с немецким поэтом Михаэлем Хофманном, который перевел роман на английский язык.

Ранее сообщалось, что литературная премия "Здравомыслие", которая в 2024 году пройдет шестой раз, открыла прием заявок: к участию приглашаются авторы книг, книжные издательства, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. Цель премии – содействие врачебной практике, поддержка авторов, популяризаторов медицины и основ здорового образа жизни.

