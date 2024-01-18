Лауреат престижной литературной премии в Японии призналась в использовании ChatGPT

Фото: 123RF/supatman

Лауреат престижной японской литературной премии Акутагавы Риэ Кудан заявила, что применяла технологии искусственного интеллекта, включая ChatGPT, для написания романа "Токийская башня сочувствия". Об этом она сообщила на пресс-конференции, транслируемой на YouTube телеканала Nippon TV.

"Около, пожалуй, 5% предложений, которые в тексте были сгенерированы искусственными интеллектом и использованы без изменений", – подчеркнула писательница, добавив, что в будущем планирует продолжать использовать ИИ для развития творчества.

Ранее ученые создали ИИ, способный предсказать срок жизни человека. Инструмент life2vec разработали при помощи трансформеров, поддерживающих большие языковые модели, в том числе ChatGPT. Он использует для анализа историю болезни, уровень образования, работу и доход.

До этого японские ученые впервые в мире разработали технологию, которая с помощью ИИ позволила создать изображения на основе обработки сигналов мозга человека. Самым приближенным к реальности в эксперименте получилось изображение леопарда, в котором прорисованы пасть, уши и пятнистый окрас шерсти.

Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта