В Японии с помощью ИИ впервые воссоздали изображения на основе сигналов мозга

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Японские ученые впервые в мире смогли разработать технологию, которая с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) позволила создать изображения на основе обработки сигналов мозга человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Исследовательская группа Национального института квантовых наук и технологий сперва зафиксировала сигналы мозга участников эксперимента, в момент, когда им показывали различные изображения объектов. Им продемонстрировали порядка 1 200 различных изображений, а мозговую активность анализировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Те же самые изображения были загружены в базу ИИ, которому дали задачу обучаться соотносить их с сигналами мозга.

Ранее исследования доказали, что изображения, увиденные человеком, могут быть реконструированы на основе сигналов мозга. Однако до этого эксперимента воспроизвести удавалось лишь ограниченный набор изображений. Сейчас же ученые из Японии, основываясь на предыдущих достижениях, создали программу, которая преобразовывает сигналы мозга в числовые значения, которые затем с помощью обученной нейросети воссоздаются в виде изображения.

Самым приближенным к реальности в эксперименте получилось воспроизведенное изображение леопарда, в котором отчетливо прорисованы пасть, уши и пятнистый окрас шерсти. Данную технологию ученые в теории могут использовать для разработки устройств связи и понимания механизмов галлюцинаций и снов человека.

До этого Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Они призывали немедленно приостановить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.

Ранее сообщалось, что Google и медиахолдинг Universal Music проводят переговоры о возможном лицензировании музыкальных произведений, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта. Конечной целью переговоров является создание инструмента, который позволит фанатам создавать треки на законных основаниях и платить за это владельцам авторских прав.

Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта