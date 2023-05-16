ВОЗ рекомендовала людям проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала людям более осторожно пользоваться программами искусственного интеллекта, например чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщается на сайте организации.

"ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья", – говорится в материале.

В организации добавили, что в LLMS входят некоторые расширяющиеся платформы: ChatGPT, Bard, Bert и многие другие. По информации ВОЗ, они имитируют понимание, обработку и воспроизведение человеческого общения. Согласно документу, все риски LLMS следует изучить для улучшения доступа к медицинской информации.

В ВОЗ предложили обсудить данные проблемы и дать оценку доказательствам пользы ИИ в широком применении в здравоохранении и медицине. Речь идет как по отдельным лицам, так и поставщикам и администрации систем здравоохранения.

Ранее ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов заявил, что мошенники в Сети начали использовать нейросети и дипфейки для новых схем обмана. По его словам, генеративные сети, которые связаны с картинками и голосом, могут быть задействованы для доказательства того, чего не было.