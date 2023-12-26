Ученые создали ИИ, предсказывающий срок жизни человека

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Ученые создали искусственный интеллект (ИИ), способный предсказать срок жизни человека. Он использует для анализа историю болезни, уровень образования, работу и доход. Результаты соответствующего исследования размещены в журнале Nature Computational Science.

Отмечается, что инструмент life2vec разработали при помощи трансформеров, поддерживающих большие языковые модели, такие как ChatGPT. Трансформер представляет собой тип архитектуры глубокого обучения, основанный на механизмах, которые имитируют когнитивное внимание. Например, при обучении нейронная сеть определяет корреляции между разными словами в текстах, что позволяет ей генерировать собственные материалы, указано в статье.

Также, пишет журнал, использованный для обучения life2vec набор данных охватывает шесть миллионов человек. Уточняется, что трансформер искал корреляции между разными жизненными событиями и ситуациями, как если бы они были словами в предложении. В результате точность, с которой инструмент прогнозирует продолжительность человеческих жизней, превосходит самые современные модели, указывает журнал.

Кроме того, ученые рассматривают этот инструмент не как конечный продукт, а как демонстрацию способностей нынешнего ИИ. Они считают, что крупные технологические компании, вероятно, тратили годы на создание таких инструментов, однако необходимо общественное понимание возможностей машинного обучения.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии впервые в мире разработали технологию, которая с помощью генеративного ИИ смогла создать изображения на основе обработки сигналов человеческого мозга.

Исследования доказали, что увиденные человеком изображения могут быть реконструированы на основе сигналов мозга. Однако до этого эксперимента воспроизвести удавалось лишь ограниченный набор изображений. Сейчас же японские ученые, основываясь на прошлых достижениях, создали программу, преобразовывающую сигналы мозга в числовые значения, которые потом при помощи обученной нейросети воссоздаются в виде изображения.

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