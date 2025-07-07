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07 июля, 06:30

Культура

"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 1

"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 1

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Вся жизнь народного артиста РСФСР Сергея Никоненко неразрывно связана с домом на Сивцевом Вражке. В его дворе когда-то бывали Александр Пушкин и Сергей Есенин, а в квартире гостили Василий Шукшин и Никита Михалков.

В этом выпуске программы "Моя Москва" Никоненко прогуляется по району Арбат, вспомнит, как сыграл Снегурочку, покажет место, где сделал предложение своей будущей жене, и поделится главными маршрутами своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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