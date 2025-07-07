"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 1

Вся жизнь народного артиста РСФСР Сергея Никоненко неразрывно связана с домом на Сивцевом Вражке. В его дворе когда-то бывали Александр Пушкин и Сергей Есенин, а в квартире гостили Василий Шукшин и Никита Михалков.

В этом выпуске программы "Моя Москва" Никоненко прогуляется по району Арбат, вспомнит, как сыграл Снегурочку, покажет место, где сделал предложение своей будущей жене, и поделится главными маршрутами своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

