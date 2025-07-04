Иерей Лукьянов предложил сделать июнь месяцем семьи, любви и верности

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Месяц семьи, любви и верности в России предложил ввести председатель Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов. Инициатива была озвучена на пресс-конференции, посвященной Дню семьи, любви и верности, передает ТАСС.

Протоиерей предлагает объявить месяцем семьи в РФ даты с 30 мая по 8 июля, так как в эти дни отмечается память святых Дмитрия Донского и Евфросинии Московской и День святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

Священник добавил, что июнь – это месяц каникул, радости и общения с родителями. В начале лета можно спокойно провести время вместе с семьей.

Инициатива направлена против эгоизма и деструктивных идеологий, отметил Лукьянов.

"Неплохо было бы в противовес различным антисемейным инициативам, в противовес тому, что сегодня пропагандирует эгоизм в мире, всем этим человеконенавистническим, деструктивным идеологиям", – подчеркнул протоиерей.

Свыше 50 культурных площадок Москвы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности. С 5 по 13 июля можно посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия. Например, в усадьбе "Кусково" пройдет семинар-практикум "Семейный диалог: как слышать и понимать друг друга".