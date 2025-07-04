Тематическое оформление появилось в метро Москвы в честь Дня любви, семьи и верности

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Особое тематическое оформление установили в Московском метрополитене в честь Дня любви, семьи и верности. Вестибюли трех станций украсили буквой "М", которую вписали в слово "семья", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Оформление можно будет увидеть до 15 июля включительно на "Красных воротах", "Третьяковской" и "Пушкинской".

"Тематическое оформление в транспорте – не просто украшение. Это возможность напомнить каждому пассажиру о важности семейных ценностей и единства", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ко Дню семьи, любви и верности программу подготовили свыше 50 культурных площадок Москвы. С 5 по 13 июля горожане и туристы могут посетить выставки, мастер-классы, представления и другие мероприятия. Всего запланировано более 350 событий для детей и взрослых.

Кроме того, фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет 5 июля в музее-заповеднике "Царицыно". С 12:00 до 22:00 там будет работать главная сцена фестиваля, а с 12:00 до 18:00 ожидаются представления на детской сцене.