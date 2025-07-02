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02 июля, 19:30

Культура

Организаторы рассказали об идее создания театрального города под открытым небом в Москве

Организаторы рассказали об идее создания театрального города под открытым небом в Москве

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На Патриарших прудах открылась новая сцена фестиваля "Театральный бульвар". По словам организаторов, идея создать театральный город под открытым небом оказалась очень удачной.

Каждый желающий может бесплатно посмотреть спектакли и поучаствовать в культурной жизни Москвы. Для театров – это возможность показать свои работы новой аудитории, а для зрителей – ближе познакомиться с современным театром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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