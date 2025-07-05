Индийский фестиваль развернулся на площадке проекта "Лето в Москве". Гости мероприятия могут посетить арт-объекты, шале с национальными угощениями, сувенирами и фотозоны, а также перформансы и мастер-классы.

Площадка разделена на несколько зон: напротив памятника маршалу Жукову расположена сцена. Рядом с ней находится маркет с блюдами национальной кухни, тканями и благовониями. В центре площадки расположился водоем с рыбами, фонтанами и статуями Будды. Территория фестиваля тянется в сторону площади Революции.

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