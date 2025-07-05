Улицы в центре Москвы перекрыли из-за гонки "Две реки" и Ночного велозаезда

Несколько улиц и набережных перекрыты в центре Москвы из-за гонки "Две реки" и Ночного велозаезда. Первое спортивное мероприятие уже стартовало, а второе начнется вечером 5 июля.

На фоне этого частично ограничено движение по Хамовнической улице и Фрунзенской набережной. Также этих на участках запрещена парковка. Жителей Москвы и туристов призвали к внимательности и попросили планировать маршрут заранее.

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