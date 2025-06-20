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20 июня, 21:45

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Первую годовщину проекта "Искусство в метро" отметили на Южном речном вокзале

Первую годовщину проекта "Искусство в метро" отметили на Южном речном вокзале

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20 июня на Южном речном вокзале столицы отметили первую годовщину проекта "Искусство в метро". Он создан департаментом транспорта совместно с объединением "Выставочные залы Москвы". В рамках проекта транспортные объекты столицы стали площадками для творческого самовыражения художников, а пассажиры получили возможность каждый день соприкасаться с искусством и знакомиться с его направлениями.

Гостей праздничного мероприятия ждала насыщенная программа. Одним из ключевых событий стало создание масштабной коллективной картины.

Чем запомнился первый год проекта? Что он дал столичным художникам? Как "Искусство в метро" будет развиваться дальше? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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